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В Уфе экстренно сел пассажирский борт из Нового Уренгоя

В Уфе экстренно сел пассажирский борт из Нового Уренгоя

21:29, 14 янв 2025

Утром 14 января 2025 года в аэропорту Уфы совершил внеплановую посадку пассажирский самолет CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ Аэро", выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой - Бугульма. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаинцидент".

Экипаж лайнера принял решение уйти на запасной аэродром из-за введенных ограничений использования воздушного пространства в районе аэропорта назначения. Командир воздушного судна действовал согласно всем правилам безопасности полетов.

Посадка прошла в штатном режиме. О пострадавших не сообщается.

Ранее в небе над Уфой экипаж "Победы" столкнулся с паранормальным явлением: система TCAS внезапно "увидела" больше десятка призрачных самолётов, хотя диспетчеры подтвердили полное отсутствие других бортов в воздушном пространстве. Несмотря на странное поведение бортового оборудования, фиксировавшего фантомные цели на разных высотах, лайнер совершил благополучную посадку в аэропорту.

Пассажирский самолет успешно приземлился в Уфе после сбоя в гидросистеме

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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