В Башкирии школьница на ватрушке врезалась в столб

21:43, 14 янв 2025

В Стерлитамаке 12-летняя девочка получила серьезные травмы после неудачного катания на тюбинге. Инцидент произошел на необорудованном склоне. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Мама с двумя дочерями выбрали для катания на "ватрушках" крутой склон, который не был предназначен для зимних забав. Женщина настаивала, чтобы дети держались более пологой части спуска, но стоило ей отвернуться — юные экстремалки рванули вниз по опасному участку.

Результат не заставил себя ждать — одна из сестер на полной скорости влетела в железобетонный столб. С травмами школьницу экстренно доставили в больницу.

Сейчас делом занялись правоохранители. В отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по Стерлитамаку начали проверку — силовики выясняют, не было ли в действиях матери признаков ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Ранее 17-летний подросток получил тяжёлую черепно-мозговую травму после того, как фейерверк попал ему в голову во время праздника в сельском клубе Бижбулякского района. Пострадавшего экстренно доставили санавиацией в Уфу.

Читайте также: Пьяный водитель Toyota спровоцировал смертельное ДТП в Стерлитамаке

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ