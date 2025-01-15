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В Иглинском районе Башкирии водитель «Лады» погиб вместе с пассажиром в ДТП с грузовиком

В Иглинском районе Башкирии водитель «Лады» погиб вместе с пассажиром в ДТП с грузовиком

09:35, 15 янв 2025

В Иглинском районе Башкирии на федеральной трассе М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Информацию об аварии подтвердил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале 15 января.

Всё случилось глубокой ночью на 1536-м километре трассы. Молодой парень на «Ладе Калине» ехал из Уфы в сторону Челябинска. По какой-то причине водитель вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Sitrak.

За рулём легковушки был 22-летний водитель, с ним ехал 36-летний товарищ. Оба погибли на месте. Дальнобойщику повезло больше — 55-летний мужчина остался жив.

Сейчас на месте работают оперативники, инспекторы разбираются в причинах аварии.

Ранее на трассе Уфа-Янаул возле деревни Романовка лоб в лоб столкнулись Рено Логан и Лада Ларгус. Водитель отечественного авто погиб на месте. В иномарке пострадали трое — водителя и пассажиров госпитализировали.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия аварии Иглинский район
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