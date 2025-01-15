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Пожарный извещатель спас жизни отца и ребенка в Краснокамском районе Башкирии

Пожарный извещатель спас жизни отца и ребенка в Краснокамском районе Башкирии

21:14, 15 янв 2025

Сегодня ночью в селе Музяк (Краснокамский район, Башкирия) в жилом доме загорелся матрас. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.

Благодаря сработавшему автономному дымовому извещателю и плачу ребенка, мужчина вовремя проснулся и успел покинуть задымленную комнату вместе с малышом. Примечательно, что датчик был установлен жильцом самостоятельно в прошлом году.

По данным ведомства, именно оперативное срабатывание пожарного извещателя стало ключевым фактором спасения. Прибор, реагирующий на задымление, способен разбудить не только владельцев квартиры, но и соседей громким звуковым сигналом, что критически важно для своевременного вызова пожарных расчетов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Краснокамский район происшествия пожар
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