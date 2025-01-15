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Автобус с 25 пассажирами столкнулся с грузовиками на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии

Автобус с 25 пассажирами столкнулся с грузовиками на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии

22:07, 15 янв 2025

Массовое ДТП с автобусом и грузовиками произошло в Башкирии на трассе Р240 вечером 15 января. По информации республиканской Госавтоинспекции, в аварию попал рейсовый автобус с 25 пассажирами.

На подъезде к трассе М-12 "Восток" в Дюртюлинском районе в одном направлении двигались три транспортных средства: грузовик МАЗ, "Газель Некст" и пассажирский автобус "Yutong". В какой-то момент они не поделили дорогу и столкнулись.

Автобус выполнял регулярный рейс по маршруту Нефтекамск-Уфа. На момент ДТП в салоне находились 25 пассажиров. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия и организовали реверсивное движение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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