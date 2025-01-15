В Краснокамском районе Башкирии легковушка сбила двух человек возле грузовика
22:22, 15 янв 2025
На трассе Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП — водитель ВАЗ-2115 сбил двух человек и врезался в стоящий грузовик. Об этом, 15 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Происшествие случилось вечером на 66-м километре трассы. За рулём "пятнадцатой" находился 42-летний житель Дюртюлинского района. По предварительной информации, он потерял управление и вылетел на обочину, где в этот момент двое мужчин занимались ремонтом колеса прицепа КамАЗа.
В результате наезда один из пешеходов, которому было 32 года, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия медиков. Его 55-летний напарник с серьёзными повреждениями доставлен в больницу.
После наезда на пешеходов легковой автомобиль протаранил припаркованный КамАЗ.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, выясняются все обстоятельства случившегося.