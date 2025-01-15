В Краснокамском районе Башкирии легковушка сбила двух человек возле грузовика

22:22, 15 янв 2025

На трассе Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП — водитель ВАЗ-2115 сбил двух человек и врезался в стоящий грузовик. Об этом, 15 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось вечером на 66-м километре трассы. За рулём "пятнадцатой" находился 42-летний житель Дюртюлинского района. По предварительной информации, он потерял управление и вылетел на обочину, где в этот момент двое мужчин занимались ремонтом колеса прицепа КамАЗа.

В результате наезда один из пешеходов, которому было 32 года, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия медиков. Его 55-летний напарник с серьёзными повреждениями доставлен в больницу.

После наезда на пешеходов легковой автомобиль протаранил припаркованный КамАЗ.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ