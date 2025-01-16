В Бирском районе Башкирии в жесткой аварии пострадал 6-летний ребенок и пятеро взрослых

17:53, 16 янв 2025

Сегодня, 16 января, на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Башкирии произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации региональной ГАИ, в результате аварии пострадали шесть человек.

Аварию зарегистрировали недалеко от села Баженово в Бирском районе. Лоб в лоб ударились Daewoo Matiz и Hyundai Solaris. От сильного удара корейскую иномарку снесло с дороги прямо в кювет.

Спасателям пришлось применить спецтехнику — без гидравлических ножниц вытащить пострадавшую женщину из искореженного металла было невозможно.

Самое тяжёлое состояние у одного из взрослых участников ДТП — его срочно доставили в больницу. Остальные пострадавшие, среди которых шестилетний ребёнок, находятся под наблюдением медиков.

Ранее на трассе в Краснокамском районе водитель "пятнадцатой" устроил смертельное ДТП. Вылетев на обочину, он сбил двух мужчин, ремонтировавших КамАЗ, после чего протаранил сам грузовик. В результате аварии 32-летний рабочий скончался на месте, а его 55-летний напарник с тяжёлыми травмами госпитализирован.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ