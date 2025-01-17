В Башкирии водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил пешехода
10:28, 17 янв 2025
В селе Анясево Миякинского района Башкирии произошло смертельное ДТП — молодой водитель "ВАЗ 2107" насмерть сбил пешехода. Об этом в четверг, 16 января, сообщили в региональной ГИБДД.
Происшествие случилось примерно в 21:00. За рулем отечественной легковушки находился 21-летний парень. На одной из улиц села он не заметил идущего по дороге мужчину и совершил наезд.
От полученного удара пешеход скончался на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибшему было 50 лет.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД — выясняются все детали аварии. Правоохранители устанавливают, был ли водитель трезв и почему не заметил человека на дороге.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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