Массовое отравление в санатории Башкирии: пострадавшие слегли с тяжёлыми симптомами

23:07, 17 янв 2025

17 января в санатории «Танып» Аскинского района Башкирии зафиксировано массовое отравление отдыхающих. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Информацию подтвердили источники РБК Уфа и представители надзорного ведомства.

Несколько постояльцев популярного санатория внезапно слегли с симптомами острой кишечной инфекции. У пострадавших — рвота и диарея. Сейчас им оказывают помощь, проводят дезинтоксикацию.

По данным Роспотребнадзора, официально подтверждено как минимум пять случаев отравления. Точное число заболевших и причины происшествия выясняются. Связаться с директором здравницы Кашшафом Ямалетдиновым не удалось — его телефон молчит.

«Танып» — один из крупнейших санаториев региона. В 2017 году учреждение сменило форму собственности с ГУПа на ООО. Уставной капитал — 470 миллионов рублей. За 2023 год выручка составила 435 млн рублей, чистая прибыль — 8,2 млн рублей.

Автор: Семен Подгорный