Крупнейший пожар в Уфе: торговый центр охватило огнем, рухнула крыша

10:55, 18 янв 2025

В столице Башкирии случился мощный пожар — пламя охватило крупный торговый комплекс за отелем "Хэмптон". Огонь распространился молниеносно, захватив около 900 квадратов площади. Не выдержала крыша здания и рухнула, сообщает МЧС по республике.

На месте работают спасатели — больше 40 человек на 12 спецмашинах. Пожарные поливают здание сразу из 9 стволов.

В загоревшемся здании находились популярные магазины — "Светофор" и пункты выдачи крупнейших маркетплейсов "Яндекс.Маркет" и "Озон". В ЧП никто не пострадал.

Спасатели уже взяли ситуацию под контроль — пламя удалось остановить и не дать ему перекинуться на соседние постройки. Сейчас на месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели МЧС — им предстоит выяснить, что стало причиной этого масштабного возгорания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ