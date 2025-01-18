Праздник не удался: вахтовики из Башкирии устроили пьяный дебош в аэропорту

11:32, 18 янв 2025

Вечер 15 января в аэропорту Сургута выдался неспокойным. Транспортная полиция УрФО задержала троих вахтовиков из Башкирии, которые собирались вернуться домой в Уфу в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Газета.ру.

Первыми под прицел правоохранителей попали двое мужчин 1978 и 1982 годов рождения. В стерильной зоне аэровокзала они активно демонстрировали свое "праздничное" настроение: размахивали руками, использовали крепкие выражения и полностью игнорировали замечания других пассажиров.

Медицинское освидетельствование в линейном отделении полиции подтвердило: оба нетрезвы. У 46-летнего задержанного алкотестер показал 0,371 мг/л, его 41-летний товарищ "достиг" отметки в 0,445 мг/л.

Вскоре полицейские обнаружили третьего участника несостоявшегося перелета. 38-летний житель Башкирии также решил скрасить ожидание рейса горячительными напитками. Результат проверки оказался впечатляющим - 0,8 мг/л алкоголя.

Всем трем нарушителям были оформлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Вместо комфортабельного салона самолета они провели ночь в специальном помещении для задержанных, ожидая рассмотрения своих дел и уплаты штрафа.

Автор: Семен Подгорный