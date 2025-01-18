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В Башкирии разыскивают молодую сельчанку, пропавшую больше двух месяцев назад

В Башкирии разыскивают молодую сельчанку, пропавшую больше двух месяцев назад

21:33, 18 янв 2025

В Башкирии разыскивают 22-летнюю девушку, пропавшую 4 ноября в деревне Старый Каинлык. Информацию о происшествии распространил поисковый отряд «Барс».

В Башкирии новый случай исчезновения — пропала молодая девушка Карина Фарвазова, также известная под фамилией Дрыманова. Последний раз её видели в деревне Старый Каинлык 4 ноября — с тех пор местонахождение 22-летней сельчанки неизвестно.

Поисковики из отряда «Барс» предоставили приметы: девушка среднего телосложения, ростом 168 сантиметров. Особые приметы — темно-русые волосы и карие глаза. К сожалению, информации об одежде, в которой Карина вышла из дома, нет.

Волонтёры просят всех, кто может помочь в поисках или владеет какой-либо информацией о местонахождении Карины, связаться с ними по телефону 8 937 31 02 112 или сообщить на единый номер экстренных служб 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Барс»
Теги: поиск
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