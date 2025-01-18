Скорая помощь с пациентом попала в аварию на перекрестке в Уфе

23:34, 18 янв 2025

В столице Башкирии произошло ЧП с участием машины экстренных служб. Вечером 18 января на пересечении Менделеева и Бакалинской не разминулись карета скорой помощи и иномарка, сообщает городская ГАИ.

За рулем медицинской "Газели" находился 50-летний водитель. Несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, избежать столкновения с "Ситроеном" не удалось.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако ситуация была критической - в момент ДТП в скорой находился пациент, которого везли по экстренному вызову.

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Детали происшествия уточняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе