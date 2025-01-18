Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Скорая помощь с пациентом попала в аварию на перекрестке в Уфе

Скорая помощь с пациентом попала в аварию на перекрестке в Уфе

23:34, 18 янв 2025

В столице Башкирии произошло ЧП с участием машины экстренных служб. Вечером 18 января на пересечении Менделеева и Бакалинской не разминулись карета скорой помощи и иномарка, сообщает городская ГАИ.

За рулем медицинской "Газели" находился 50-летний водитель. Несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, избежать столкновения с "Ситроеном" не удалось.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако ситуация была критической - в момент ДТП в скорой находился пациент, которого везли по экстренному вызову.

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Детали происшествия уточняются.

В Башкирии водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил пешехода

Читайте также:

В Башкирии водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил пешехода
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа ДТП
Читайте также

Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии
В Уфе в аварии с машиной скорой помощи пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с машиной скорой помощи пострадали 4 человека
В Уфе скорая с пациентом после ножевого ранения попала в ДТП. Что известно?
Происшествия в Башкирии
В Уфе скорая с пациентом после ножевого ранения попала в ДТП. Что известно?
Водитель ВАЗ-2112 погиб на месте: жуткое ДТП в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель ВАЗ-2112 погиб на месте: жуткое ДТП в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok