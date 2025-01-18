Скорая помощь с пациентом попала в аварию на перекрестке в Уфе
23:34, 18 янв 2025
В столице Башкирии произошло ЧП с участием машины экстренных служб. Вечером 18 января на пересечении Менделеева и Бакалинской не разминулись карета скорой помощи и иномарка, сообщает городская ГАИ.
За рулем медицинской "Газели" находился 50-летний водитель. Несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, избежать столкновения с "Ситроеном" не удалось.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако ситуация была критической - в момент ДТП в скорой находился пациент, которого везли по экстренному вызову.
Сотрудники Госавтоинспекции Уфы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Детали происшествия уточняются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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