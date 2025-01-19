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Жительница Башкирии на "Ладе" погубила дочь в лобовом столкновении

Жительница Башкирии на "Ладе" погубила дочь в лобовом столкновении

20:13, 19 янв 2025

Сегодня, 19 января 2025 года, около 17:00 на 34-м километре трассы Стерлитамак — Красноусольский произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь со стороны села Красноусольский в направлении Стерлитамака, столкнулся со встречным автомобилем "Kia Rio". В результате сильного удара отечественный автомобиль выбросило с дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летняя девочка, находившаяся в "Ладе Гранта", получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Её 39-летняя мать, управлявшая автомобилем, получила различные травмы и была госпитализирована.

В автомобиле "Kia Rio" также находились дети 9-ти и 6-ти лет, которым потребовалась медицинская помощь. В настоящее время пострадавшие дети из иномарки находятся под наблюдением врачей.

Начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов сообщил, что по факту происшествия начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: смертельная авария Стерлитамакский район
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