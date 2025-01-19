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Супружеская пара из Башкирии пострадала в ДТП с поездом в Татарстане

Супружеская пара из Башкирии пострадала в ДТП с поездом в Татарстане

22:52, 19 янв 2025

Супруги из Башкирии попали под локомотив на ж/д переезде в Татарстане, женщина госпитализирована, сообщает KazanFirst .

Всё случилось 19 января между станциями Уруссу и Ютаза. Семейный Opel выехал на переезд, хотя сигнализация исправно моргала красным. За рулём находился 56-летний житель Башкирии.

Итог — разбитая машина и двое пострадавших. Водитель отделался порезами лица и сотрясением, но от госпитализации отказался. А вот его 54-летней супруге повезло меньше — сотрясение, травма скулы и внушительная гематома. Женщину увезли в больницу.

На место прибыли транспортные прокуроры с оперативниками. Уже начали проверку по соблюдению требований безопасности. Кстати, переезд был со всеми положенными светофорами и сигналами — просто кто-то решил, что успеет проскочить.

Транспортная прокуратура в который раз напоминает: перед переездом лучше постоять лишнюю минуту, чем потом лежать в больнице.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Теги: происшествия аварии
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