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В Уфе во время пожара в заброшенном доме пострадал человек

В Уфе во время пожара в заброшенном доме пострадал человек

11:15, 20 янв 2025

В ночь на 20 января 2025 года в Уфе произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном бревенчатом доме по улице Егора Сазонова. Огонь быстро распространился на крышу здания. На место происшествия были направлены значительные силы МЧС - 32 человека личного состава и 11 единиц специальной техники, сообщает республиканское МЧС.

В результате пожара пострадал 45-летний мужчина, который получил острое отравление продуктами горения. Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Это не первый серьезный пожар по данному адресу. В январе 2023 года в доме №30А по улице Егора Сазонова произошел крупный пожар, в результате которого погибли четыре человека. После того трагического случая прокуратура Уфы инициировала масштабную проверку старого жилого фонда города, охватившую более 300 домов.

В Уфе существует серьезная проблема с ветхими домами. Многие из них юридически расселены, но фактически в них продолжают проживать люди. Жители неоднократно обращались в администрацию города с просьбами признать их дома аварийными, однако получали отказы.

В настоящее время в Башкирии реализуется программа по расселению аварийного жилья, рассчитанная до 2030 года. В её рамках планируется расселить 565 аварийных многоквартирных домов в 38 муниципальных образованиях республики.

По факту последнего пожара проводится расследование. Среди рассматриваемых версий - поджог.

Пожарный извещатель спас жизни отца и ребенка в Краснокамском районе Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа пожар
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