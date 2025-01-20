Очередь за святой водой в Уфе закончилась вызовом скорой помощи

11:39, 20 янв 2025

В воскресенье, 19 января 2025 года, в соборе Воскресения Христова в Уфе произошел инцидент - прихожанка потеряла сознание, когда стояла в очереди за святой водой. Об этом сообщает Уфа1.

Инцидент произошел в храме на улице Комсомольской, 161. У женщины закружилась голова во время ожидания в очереди внутри собора. Другие верующие помогли пострадавшей подняться и усадили ее. На место была вызвана бригада скорой помощи, после оказания медицинской помощи женщина самостоятельно отправилась домой.

В праздник Крещения Господня у собора образовались две очереди - внутри храма и на улице. Время ожидания составляло около полутора часов. По словам очевидцев, некоторые прихожане, не выдержав долгого стояния, покидали очередь, так и не дождавшись возможности набрать святой воды.

В Уфимской епархии пояснили, что большие очереди связаны с совпадением праздника и выходного дня.

"Вода освящалась сегодня, раздаваться будет три дня. Почему такая очередь - потому что сегодня выходной день, все в храм пришли".

По мнению священнослужителей, инцидент произошел из-за того, что прихожанка не рассчитала свои силы.

"Надо было детей попросить, кто помоложе. Они сходили бы и принесли воду".

На момент происшествия температура воздуха на улице составляла от -4 до -7 градусов Цельсия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео