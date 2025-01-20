Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Усталость убила: дальнобойщик не пережил ночную стоянку в Башкирии

Усталость убила: дальнобойщик не пережил ночную стоянку в Башкирии

14:59, 20 янв 2025

В Салаватском районе Башкирии произошел трагический инцидент - водитель большегруза был обнаружен мертвым в кабине своего автомобиля. Происшествие случилось на автостоянке у Лаклинского родника на автодороге Малояз-Лаклы-Верхние Киги-Ункурда.

Дальнобойщик остановился на ночлег в воскресенье вечером. По имеющейся информации, ночью мужчина почувствовал себя плохо, а утром 20 января его нашли без признаков жизни.

Предварительной причиной смерти называют инфаркт. Сообщается, что водитель длительное время работал с перегрузками и, возможно, страдал от недосыпания.

В настоящее время тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Стоит отметить, что в этот день в регионе наблюдались неблагоприятные погодные условия - мокрый снег и гололед, что могло усложнить условия работы водителей дальнего следования.

«Покатались на 5 протоколов»: в Башкирии ночное развлечение на снегоходе обернулось штрафами

Читайте также:

«Покатались на 5 протоколов»: в Башкирии ночное развлечение на снегоходе обернулось штрафами
Автор: Семен Подгорный
Теги: Салаватский район происшествия
Читайте также

Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил
Происшествия в Башкирии
Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил
В Уфе мужчина найден мертвым под окнами дома
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина найден мертвым под окнами дома
После столкновения фур в Башкирии водитель одной из машин покончил с собой
Происшествия в Башкирии
После столкновения фур в Башкирии водитель одной из машин покончил с собой
В Уфе пьяный водитель опрокинул погрузчик в кювет
Происшествия в Башкирии
В Уфе пьяный водитель опрокинул погрузчик в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok