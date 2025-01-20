Усталость убила: дальнобойщик не пережил ночную стоянку в Башкирии

14:59, 20 янв 2025

В Салаватском районе Башкирии произошел трагический инцидент - водитель большегруза был обнаружен мертвым в кабине своего автомобиля. Происшествие случилось на автостоянке у Лаклинского родника на автодороге Малояз-Лаклы-Верхние Киги-Ункурда.

Дальнобойщик остановился на ночлег в воскресенье вечером. По имеющейся информации, ночью мужчина почувствовал себя плохо, а утром 20 января его нашли без признаков жизни.

Предварительной причиной смерти называют инфаркт. Сообщается, что водитель длительное время работал с перегрузками и, возможно, страдал от недосыпания.

В настоящее время тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Стоит отметить, что в этот день в регионе наблюдались неблагоприятные погодные условия - мокрый снег и гололед, что могло усложнить условия работы водителей дальнего следования.

Автор: Семен Подгорный