В Башкирии растет число погибших в ДТП

20:45, 20 янв 2025

Печальную статистику озвучили в Центре управления Башкирией. И.о. главы республиканского Минтранса Любовь Минакова поделилась тревожными цифрами на правительственном совещании.

Только за неделю с 13 по 19 января на дорогах республики случилось 36 аварий. В них пострадали 44 человека, для восьмерых ДТП стали роковыми.

С начала года ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, общее число аварий снизилось — 94 ДТП против 129 в прошлом году. Меньше стало и пострадавших — 125 человек, что на 59 меньше прошлогоднего показателя.

Но вот печальная статистика погибших заставляет бить тревогу. За 19 дней на дорогах республики оборвались 19 жизней — это на шесть смертей больше, чем за тот же период 2024 года.

Читайте также: Супружеская пара из Башкирии пострадала в ДТП с поездом в Татарстане

Автор: Семен Подгорный