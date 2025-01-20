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В Башкирии растет число погибших в ДТП

В Башкирии растет число погибших в ДТП

20:45, 20 янв 2025

Печальную статистику озвучили в Центре управления Башкирией. И.о. главы республиканского Минтранса Любовь Минакова поделилась тревожными цифрами на правительственном совещании.

Только за неделю с 13 по 19 января на дорогах республики случилось 36 аварий. В них пострадали 44 человека, для восьмерых ДТП стали роковыми.

С начала года ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, общее число аварий снизилось — 94 ДТП против 129 в прошлом году. Меньше стало и пострадавших — 125 человек, что на 59 меньше прошлогоднего показателя.

Но вот печальная статистика погибших заставляет бить тревогу. За 19 дней на дорогах республики оборвались 19 жизней — это на шесть смертей больше, чем за тот же период 2024 года.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: смертность аварии ДТП
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