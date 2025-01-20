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В Уфе мужчина повалил соседку в сугроб и угрожал ей расправой

В Уфе мужчина повалил соседку в сугроб и угрожал ей расправой

21:02, 20 янв 2025

Уфимец с ножом напал на соседку из-за её собаки — происшествие случилось вечером 20 января во дворе жилого дома. Об инциденте стало известно после обращения пострадавшей в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Конфликт между соседями назревал давно. Главным яблоком раздора стал домашний питомец женщины. В этот раз терпение 57-летнего мужчины, изрядно принявшего на грудь, лопнуло окончательно.

Около шести вечера во дворе многоэтажки разыгралась настоящая драма — разгорячённый алкоголем сосед повалил женщину прямо в сугроб. Угрожая ножом, он недвусмысленно намекнул на расправу.

Стражи порядка оперативно задержали буйного уфимца. На допросе тот во всём сознался, списав свою агрессию на выпитый алкоголь и неспособность держать себя в руках. Теперь любителю махать ножом светит уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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