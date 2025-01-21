В Башкирии загорелся пассажирский автобус с людьми

10:15, 21 янв 2025

В Туймазинском районе Башкирии произошло возгорание пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала-Уфа. Инцидент случился 21 января на 1291-м километре федеральной трассы М-5 "Урал", сообщает республиканская МЧС.

На момент происшествия в салоне транспортного средства находились 12 человек, включая трех водителей и девять пассажиров. Благодаря оперативным действиям экстренных служб, удалось избежать трагических последствий.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты задействовали два водяных ствола для тушения возгорания. Пламя было полностью ликвидировано за 18 минут. В результате инцидента никто из находившихся в автобусе людей не пострадал.

После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб эвакуировали всех пассажиров, временно разместив их в служебных автомобилях. Позднее все эвакуированные были доставлены в ближайшую гостиницу.

Причины возгорания автобуса устанавливаются компетентными органами.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ