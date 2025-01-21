В Башкирии пожилой курильщик сгорел заживо в собственном доме

11:24, 21 янв 2025

В Куюргазинском районе Башкортостана произошел смертельный пожар в двухквартирном кирпичном доме. Инцидент случился в селе Ильникеево сегодня утром, 21 января. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели прибыли на место происшествия по первому сигналу. Когда пожарные проникли внутрь горящего здания, они столкнулись с трагической находкой — в одной из комнат было обнаружено тело 70-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.

По предварительной версии дознавателей МЧС, роковым фактором могла стать обычная сигарета. Эксперты считают, что пенсионер, вероятно, курил в помещении, не соблюдая правила пожарной безопасности. Сейчас следователи тщательно изучают все детали происшествия, чтобы установить точную причину возгорания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ