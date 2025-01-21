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В Башкирии найденная на улице бутылка отправила подростка в больницу

В Башкирии найденная на улице бутылка отправила подростка в больницу

14:56, 21 янв 2025

В Мишкинском районе Башкирии 13-летний подросток во время прогулки нашел бутылку с неизвестной жидкостью и решил её попробовать.

После этого у мальчика начались сильные боли и жжение во рту и животе, началась рвота. Его срочно доставили в Мишкинскую центральную районную больницу.

Врачи ЦРБ немедленно оказали первую помощь и провели необходимые обследования. После стабилизации состояния было принято решение о транспортировке пациента в столицу республики.

Санитарной авиацией подростка оперативно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Там его поместили в хирургическое отделение.

Благодаря своевременным действиям медиков операции удалось избежать. Сейчас подросток идет на поправку и готовится к выписке.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин напомнил, что последствия ожогов желудочно-кишечного тракта могут быть крайне серьезными. Такие травмы часто вызывают множество осложнений и могут привести к инвалидности.

Медики настоятельно рекомендуют хранить все опасные жидкости и вещества, включая бытовую химию, уксус и марганцовку, в недоступных для детей местах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Айрата Рахматуллина
Теги: Мишкинский район
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