Жителя Башкирии нашли в сгоревшей бытовке
09:50, 22 янв 2025
Сегодня ночью, 22 января, в селе Кушнаренково произошел пожар в металлическом вагончике, в результате которого погиб человек. Информация поступила от пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан.
На улице Энергетиков местные жители заметили огонь, вырывающийся из бытовки. Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали и потушили возгорание. Но было уже поздно — внутри обнаружили тело 64-летнего мужчины.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. По предварительной версии МЧС, причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация отопительной печи. Точные обстоятельства случившегося выясняются дознавателями.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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