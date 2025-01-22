Жителя Башкирии нашли в сгоревшей бытовке

09:50, 22 янв 2025

Сегодня ночью, 22 января, в селе Кушнаренково произошел пожар в металлическом вагончике, в результате которого погиб человек. Информация поступила от пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан.

На улице Энергетиков местные жители заметили огонь, вырывающийся из бытовки. Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали и потушили возгорание. Но было уже поздно — внутри обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. По предварительной версии МЧС, причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация отопительной печи. Точные обстоятельства случившегося выясняются дознавателями.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ