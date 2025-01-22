Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жителя Башкирии нашли в сгоревшей бытовке

Жителя Башкирии нашли в сгоревшей бытовке

09:50, 22 янв 2025

Сегодня ночью, 22 января, в селе Кушнаренково произошел пожар в металлическом вагончике, в результате которого погиб человек. Информация поступила от пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан.

На улице Энергетиков местные жители заметили огонь, вырывающийся из бытовки. Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали и потушили возгорание. Но было уже поздно — внутри обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. По предварительной версии МЧС, причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация отопительной печи. Точные обстоятельства случившегося выясняются дознавателями.

В Башкирии пожилой курильщик сгорел заживо в собственном доме

Читайте также:

В Башкирии пожилой курильщик сгорел заживо в собственном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии погиб мужчина при пожаре в частном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мужчина при пожаре в частном доме
В Башкирии при пожаре погиб 69-летний хозяин дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре погиб 69-летний хозяин дома
В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина
В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok