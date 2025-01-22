Водитель автобуса снес КПП в Уфе и насмерть задавил охранника
12:20, 22 янв 2025
Жуткое ЧП в столице Башкирии — водитель не вписался в поворот и снёс пропускной пункт компании «Элемент» на улице Зелёная Роща. Под колёсами оказался 53-летний контролёр, сообщает региональная Гострудинспекция.
Мужчина стоял на своём посту у ворот, когда в здание КПП на полном ходу влетел автобус сторонней организации. Шансов выжить у охранника не было — от полученных травм он скончался на месте.
Ведомство уже приступило к расследованию трагедии. Выясняются все обстоятельства ЧП.
Автор: Алия Карачурина
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