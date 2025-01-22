В Башкирии подросток попался пьяным на незарегистрированном ВАЗе
14:22, 22 янв 2025
Ночные покатушки 17-летнего уфимца на папиной "двенашке" закончились встречей с инспекторами ДПС. Парня остановили в деревне Староалександровка — и сразу почуяли неладное. От юного водителя разило спиртным, сообщает столичная ГАИ.
На место экстренно вызвали маму подростка — без неё проверить начинающего Шумахера на алкоголь было нельзя. Результат теста ошарашил даже видавших виды гаишников — 0,387 мг/л. Оказалось, что и с машиной не всё чисто — машина даже не стояла на учёте в ГИБДД.
Теперь горе-водителю светит целый букет проблем: протокол, постановка на учёт в детскую комиссию и разборки с родителями. Автомобиль отдыхает на штрафстоянке.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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