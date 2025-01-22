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В Башкирии подросток попался пьяным на незарегистрированном ВАЗе

В Башкирии подросток попался пьяным на незарегистрированном ВАЗе

14:22, 22 янв 2025

Ночные покатушки 17-летнего уфимца на папиной "двенашке" закончились встречей с инспекторами ДПС. Парня остановили в деревне Староалександровка — и сразу почуяли неладное. От юного водителя разило спиртным, сообщает столичная ГАИ.

На место экстренно вызвали маму подростка — без неё проверить начинающего Шумахера на алкоголь было нельзя. Результат теста ошарашил даже видавших виды гаишников — 0,387 мг/л. Оказалось, что и с машиной не всё чисто — машина даже не стояла на учёте в ГИБДД.

Теперь горе-водителю светит целый букет проблем: протокол, постановка на учёт в детскую комиссию и разборки с родителями. Автомобиль отдыхает на штрафстоянке.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия
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