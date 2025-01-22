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Топор вместо слов: в Башкирии сын по-своему решил конфликт с родителем

Топор вместо слов: в Башкирии сын по-своему решил конфликт с родителем

16:07, 22 янв 2025

43-летний житель башкирского города Белорецка устроил кровавую разборку с собственным отцом, вооружившись кухонным топором. О происшествии стало известно после обращения 68-летнего пострадавшего в больницу. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Семейная драма разыгралась в обычной квартире на улице Карла Маркса. Подвыпивший сынок не нашёл общий язык с пожилым отцом — словесная перепалка быстро переросла в мордобой. В пылу ссоры агрессор схватился за кухонный топорик и начал молотить старика обухом и лезвием по голове, лицу и рукам.

Пенсионер выжил, но с травмами оказался в больнице. Медики, осмотрев побитого, констатировали лёгкий вред здоровью. А вот буйному отпрыску теперь светит «уголовка» — дознаватели возбудили дело за нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Правда, история закончилась почти по-семейному: сын признал вину, раскаялся и помирился с отцом. Но от ответственности это не спасло — дело уже в суде.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк происшествия
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