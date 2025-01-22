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Три человека сгорели заживо в бревенчатом доме в Башкирии

Три человека сгорели заживо в бревенчатом доме в Башкирии

20:23, 22 янв 2025

В деревне Нижние Термы Чишминского района Башкирии в результате пожара в частном доме обнаружены тела трех погибших. Информацию подтвердили в пресс-службе республиканского МЧС.

ЧП случилось днем 22 января на улице Горная. Огонь охватил бревенчатое жилище, когда внутри находились люди.

На борьбу с пламенем брошены силы МЧС и местные добровольцы-пожарные. Когда огонь удалось победить, спасатели приступили к разбору завалов. Под обугленными конструкциями обнаружили тела трех мужчин. Кем они приходились друг другу — пока неизвестно.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прибыл зам главы республиканского МЧС Владимир Горин. Эксперты-криминалисты и пожарные дознаватели выясняют причины трагедии.

Жителя Башкирии нашли в сгоревшей бытовке

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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