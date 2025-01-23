В Башкирии сгорела фура с грузом
12:35, 23 янв 2025
В Башкирии на трассе М-5 дальнобойщик чудом спасся из горящей фуры. Инцидент произошел в ночь на 23 января в Туймазинском районе, сообщают в республиканском МЧС.
Водитель MAN двигался из Нижнего Тагила в Тольятти, как вдруг из-под капота повалил дым. Через считанные минуты большегруз превратился в пылающий костер.
Спасатели огонь потушили, но груз спасти не удалось — сгорел дотла. Дорожникам пришлось попотеть, отскребая с асфальта остатки сгоревшего добра и разлитую солярку.
Водитель отделался испугом — живой и здоровый. Сейчас дознаватели МЧС разбираются, что же заставило железного коня так эффектно вспыхнуть посреди ночи.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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