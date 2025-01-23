Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии сгорела фура с грузом

В Башкирии сгорела фура с грузом

12:35, 23 янв 2025

В Башкирии на трассе М-5 дальнобойщик чудом спасся из горящей фуры. Инцидент произошел в ночь на 23 января в Туймазинском районе, сообщают в республиканском МЧС.

Водитель MAN двигался из Нижнего Тагила в Тольятти, как вдруг из-под капота повалил дым. Через считанные минуты большегруз превратился в пылающий костер.

Спасатели огонь потушили, но груз спасти не удалось — сгорел дотла. Дорожникам пришлось попотеть, отскребая с асфальта остатки сгоревшего добра и разлитую солярку.

Водитель отделался испугом — живой и здоровый. Сейчас дознаватели МЧС разбираются, что же заставило железного коня так эффектно вспыхнуть посреди ночи.

Три человека сгорели заживо в бревенчатом доме в Башкирии

Читайте также:

Три человека сгорели заживо в бревенчатом доме в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район ДТП пожар
Читайте также

На трассе в Башкирии перевернулся груженый самосвал
Происшествия в Башкирии
На трассе в Башкирии перевернулся груженый самосвал
В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Огненный инцидент на трассе: маршрутка, ехавшая с пассажирами в Уфу, сгорела дотла
Происшествия в Башкирии
Огненный инцидент на трассе: маршрутка, ехавшая с пассажирами в Уфу, сгорела дотла
Адское пламя на М-5 в Башкирии: огонь поглотил фуру, водитель получил ожоги
Происшествия в Башкирии
Адское пламя на М-5 в Башкирии: огонь поглотил фуру, водитель получил ожоги


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok