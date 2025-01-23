В Башкирии мужчина попытался забрать машину со штрафстоянки по поддельным правам

19:53, 23 янв 2025

Инцидент произошел в отделении ГИБДД Бирского района. Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сообщил о находчивом, но незадачливом водителе.

31-летний местный житель решил провернуть хитрую схему — забрать свою "ласточку" со спецстоянки, куда её отправили после того, как его поймали за рулем без прав. Мужчина явился в ГИБДД с "липовым" водительским удостоверением.

При проверке по базе данных выяснилось, что права принадлежат совершенно другому человеку. Теперь вместо долгожданной встречи со своим ВАЗом горе-водитель отправился прямиком в отдел полиции.

Правоохранители уже готовят документы для возбуждения уголовного дела по статье 327 УК РФ — за подделку документов. Похоже, мужчина не только останется без машины, но и рискует получить реальный срок за свою "находчивость".

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ