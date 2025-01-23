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В центре Уфы BMW снес двух студенток на пешеходном переходе

В центре Уфы BMW снес двух студенток на пешеходном переходе

20:19, 23 янв 2025

Две 20-летние девушки попали под колеса BMW на "зебре" в центре Уфы. Информацию о ДТП подтвердили в ГИБДД города.

Всё случилось в самый час пик — около 19:00, когда поток машин несётся домой с работы. 53-летний водитель немецкого седана летел по улице Заки Валиди и не заметил пешеходов у дома №45. Девушки в этот момент спокойно шли по нерегулируемому переходу.

Обеих пострадавших пришлось срочно госпитализировать. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии. Водителю BMW грозит серьёзное наказание — за сбитых пешеходов на "зебре" можно не только лишиться прав, но и получить реальный срок.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: дтп в уфе
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