В Башкирии "Нива" спалила гараж

16:41, 24 янв 2025

В Нефтекамске автовладелец лишился и машины, и гаража - "Шевроле-Нива" вспыхнула прямо во время зарядки аккумулятора. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Владелец даже опомниться не успел, как огонь с машины перекинулся на крышу гаража. Пожарные первым делом бросились спасать рядом стоящий дом.

Пламя разгулялось не на шутку - спалило 63 кв.м. "Нива" превратилась в груду обгоревшего металла, никто в ЧП не пострадал.

Что именно пошло не так с зарядкой - разбираются дознаватели МЧС. Похоже, кто-то перемудрил с электрикой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ