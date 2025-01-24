В Башкирии "Нива" спалила гараж
16:41, 24 янв 2025
В Нефтекамске автовладелец лишился и машины, и гаража - "Шевроле-Нива" вспыхнула прямо во время зарядки аккумулятора. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Владелец даже опомниться не успел, как огонь с машины перекинулся на крышу гаража. Пожарные первым делом бросились спасать рядом стоящий дом.
Пламя разгулялось не на шутку - спалило 63 кв.м. "Нива" превратилась в груду обгоревшего металла, никто в ЧП не пострадал.
Что именно пошло не так с зарядкой - разбираются дознаватели МЧС. Похоже, кто-то перемудрил с электрикой.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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