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В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в квартире, еще один в реанимации

В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в квартире, еще один в реанимации

17:14, 24 янв 2025

Сегодня, 24 января, в селе санаторий Юматово Уфимского района произошел смертельный пожар в жилом доме. По информации регионального МЧС, один человек погиб, второй получил серьезные ожоги.

Трагедия случилась в обычной двушке. Огонь вспыхнул внезапно — соседи вызвали спасателей, увидев дым из окон. Когда пожарные расчеты примчались на место, пламя уже вовсю хозяйничало в квартире.

В огненной ловушке оказались двое пожилых мужчин: 62-летний хозяин жилья и его 72-летний гость. Старшему повезло больше — его успели вытащить живым, хотя и с серьезными ожогами. Сейчас он в больнице. А вот его младший товарищ погиб на месте.

Что стало причиной трагедии — выясняют эксперты МЧС. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар происшествия Уфимский район
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