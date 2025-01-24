В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в квартире, еще один в реанимации

17:14, 24 янв 2025

Сегодня, 24 января, в селе санаторий Юматово Уфимского района произошел смертельный пожар в жилом доме. По информации регионального МЧС, один человек погиб, второй получил серьезные ожоги.

Трагедия случилась в обычной двушке. Огонь вспыхнул внезапно — соседи вызвали спасателей, увидев дым из окон. Когда пожарные расчеты примчались на место, пламя уже вовсю хозяйничало в квартире.

В огненной ловушке оказались двое пожилых мужчин: 62-летний хозяин жилья и его 72-летний гость. Старшему повезло больше — его успели вытащить живым, хотя и с серьезными ожогами. Сейчас он в больнице. А вот его младший товарищ погиб на месте.

Что стало причиной трагедии — выясняют эксперты МЧС. На месте работает следственно-оперативная группа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ