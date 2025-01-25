Страшное ДТП в Башкирии: два человека погибли в лобовом столкновении
14:43, 25 янв 2025
Жуткая авария произошла сегодня в Белорецком районе Башкирии — лобовое столкновение "Приоры" и "Фольксвагена" унесло жизни двух человек. О трагедии сообщают в региональном управлении ГИБДД.
Всё случилось около 13:00 на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. "Приора", которая ехала из Белорецка в сторону Уфы, вылетела на встречку и врезалась в "Фольксваген Поло". Водитель и пассажирка "Лады" погибли прямо на месте.
Ещё трое пассажиров из разбитых машин сейчас в больнице. На месте работают ГИБДД, эксперты и следователи пытаются разобраться в причинах трагедии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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