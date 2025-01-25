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Страшное ДТП в Башкирии: два человека погибли в лобовом столкновении

Страшное ДТП в Башкирии: два человека погибли в лобовом столкновении

14:43, 25 янв 2025

Жуткая авария произошла сегодня в Белорецком районе Башкирии — лобовое столкновение "Приоры" и "Фольксвагена" унесло жизни двух человек. О трагедии сообщают в региональном управлении ГИБДД.

Всё случилось около 13:00 на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. "Приора", которая ехала из Белорецка в сторону Уфы, вылетела на встречку и врезалась в "Фольксваген Поло". Водитель и пассажирка "Лады" погибли прямо на месте.

Ещё трое пассажиров из разбитых машин сейчас в больнице. На месте работают ГИБДД, эксперты и следователи пытаются разобраться в причинах трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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