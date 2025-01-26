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На трассе Нефтекамск-Уфа в Башкирии перевернулся пассажирский автобус

На трассе Нефтекамск-Уфа в Башкирии перевернулся пассажирский автобус

18:32, 26 янв 2025

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет под Нефтекамском — два пассажира в больнице. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Маршрутка Нефтекамск-Карманово не доехала до пункта назначения — улетела в кювет на десятом километре трассы в сторону Уфы.

В салоне находилось десять человек из числа взрослых. Двоим пассажирам понадобилась помощь медиков — их увезли в нефтекамскую больницу на осмотр. Остальные отделались лёгким испугом и продолжили путь на попутке.

На месте уже работают спасатели и гаишники — разбираются в причинах аварии.

Автобус пока так и лежит у обочины — ждёт эвакуатор. А следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: аварии происшествия
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