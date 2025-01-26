Пьяный водитель на Лексусе врезался в дом в Башкирии
18:46, 26 янв 2025
Глава башкирского ГАИ Владимир Севастьянов сообщил об эпичном финале поездки 35-летнего водителя в Илишевском районе. Мужчина на "Лексусе" решил, что стена дома — отличное место для остановки.
Горе-водитель эффектно завершил свой заезд, протаранив жилое здание. К счастью, жертв его креативной парковки нет — отделались испугом и помятым железом. Досталось и дому, и премиальной иномарке.
Когда на место прибыли инспекторы ДПС, водитель наотрез отказался дышать в трубочку. Хотя со стороны было заметно — за рулём он явно не чай с лимоном употреблял.
Теперь любителю экстремальной езды грозит солидный штраф в 45 тысяч рублей. А чтобы не повторять подобные трюки, ему придётся пересесть на общественный транспорт — прав лишат на срок от полутора до двух лет.