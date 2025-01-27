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26-летний водитель Mercedes насмерть сбил пешехода в Башкирии

26-летний водитель Mercedes насмерть сбил пешехода в Башкирии

09:24, 27 янв 2025

В Салавате водитель Mercedes насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП случилось вечером 25 января на улице Чекмарева. Молодой парень за рулём иномарки не успел среагировать, когда прямо перед его машиной внезапно появился пешеход. 55-летний мужчина погиб на месте.

Как выяснилось, погибший решил перебежать дорогу там, где ему вздумалось — никакого перехода поблизости не было. На тёмной одежде — ни единого светоотражателя, в январской темноте заметить его было практически невозможно.

Теперь 26-летнему водителю придётся объясняться со следователями. Все обстоятельства этой трагедии выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салават смертельное дтп
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