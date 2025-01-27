В Уфе пьяный водитель Skoda протаранил ВАЗ и врезался в здание

12:10, 27 янв 2025

В Уфе произошло серьезное ДТП с участием пьяного водителя. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал молодой человек.

Всё случилось на пересечении улиц Коммунаров и Кольцевой. За рулём Skoda Octavia находился 38-летний водитель, который, судя по показаниям алкотестера, крепко "принял на грудь" — 0,929 мг/л. Это в несколько раз превышает допустимую норму.

Горе-водитель не справился с управлением и протаранил ВАЗ-2114. Но на этом злоключения не закончились — иномарка продолжила свое движение и врезалась в стену здания. В результате столкновения травмы получил 24-летний пассажир "четырнадцатой".

Нетрезвого гонщика уже привлекли к ответственности за пьяное вождение, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе