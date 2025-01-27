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В Башкирии солдат устроил самосуд над разлучником и угнал его автомобиль

В Башкирии солдат устроил самосуд над разлучником и угнал его автомобиль

20:54, 27 янв 2025

В Гафурийском районе Башкирии закрутился любовный триллер с похищением, избиением и угоном. Главный герой — 21-летний парень, который прямо во время службы в армии узнал, что его девушка крутит роман с другом.

Военнослужащий не стал долго думать — назначил встречу бывшему приятелю. Но вместо разговора по душам затолкал соперника в его же автомобиль, вывез на окраину села и там "объяснил" свою позицию кулаками.

На этом креативный мститель не остановился, забрав автомобиль незадачливого любовника.

Позже в отделе полиции он во всём сознался. Теперь ему грозит срок сразу по трём статьям: похищение человека, разбой и угон. Дело уже в суде.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гафурийский район происшествия
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