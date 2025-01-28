В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris
10:13, 28 янв 2025
26 января на трассе "Ира-Магнитогорск" в Зианчуринском районе Башкирии произошла авария — автомобиль Land Rover столкнулся с Hyundai Solaris. За рулем внедорожника находилась 29-летняя женщина, которая выехала на полосу встречного движения.
На 250-м километре трассы произошло лобовое столкновение с Hyundai Solaris. От удара 32-летний водитель Hyundai получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
Водитель Land Rover получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым автомобиль оказался на встречной полосе.
Читайте также:Пьяный водитель на Лексусе врезался в дом в Башкирии - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Hyundai Solaris погиб столкнувшись с грузовиком
Происшествия в Башкирии
В Уфе на Затонском шоссе столкнулись Ford и автомобиль такси: есть погибший
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-5 столкнулись пассажирский Peugeot и Hyundai Solaris
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»