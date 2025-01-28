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В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris

В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris

10:13, 28 янв 2025

26 января на трассе "Ира-Магнитогорск" в Зианчуринском районе Башкирии произошла авария — автомобиль Land Rover столкнулся с Hyundai Solaris. За рулем внедорожника находилась 29-летняя женщина, которая выехала на полосу встречного движения.

На 250-м километре трассы произошло лобовое столкновение с Hyundai Solaris. От удара 32-летний водитель Hyundai получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Водитель Land Rover получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым автомобиль оказался на встречной полосе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия смертельная авария
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