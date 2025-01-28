Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В центре Уфы собака напала на ребенка

В центре Уфы собака напала на ребенка

11:40, 28 янв 2025

В Уфе жильцы многоквартирного дома на улице Заки Валиди больше года живут в страхе из-за трёх американских булли. Об этом сообщает портал UfaNovosti.ru ссылаясь на слова местных жителей.

Хозяйка опасных псов — некая Мария М., которая поселилась здесь с сожителем Маратом и двумя сыновьями-подростками. С первого дня их появления в доме начался настоящий собачий беспредел.

Питомцы разгуливают без намордников, метят территорию где попало, а хозяева и не думают убирать за ними. Недавно один из булли устроил родео во дворе — протащил хозяйку по асфальту, когда та не смогла его удержать.

Но и это не самое страшное. Год назад один из псов набросился на сына хозяйки прямо под камерами наблюдения. Парню зашивали рот. После этого отец забрал детей и затеял процесс по лишению Марии родительских прав.

Сожитель Марии, который регулярно выгуливал собак без поводков, сейчас коротает дни в СИЗО.

Жильцы уже не раз жаловались в ЦОБ Уфы. Нерадивым собачникам выписывали штрафы, но толку ноль — булли продолжают держать район в страхе. Люди боятся за себя и детей, ведь никто не знает, кто станет следующей жертвой агрессивных псов.

В Башкирии агрессивная собака напала на пожилую женщину

Читайте также:

В Башкирии агрессивная собака напала на пожилую женщину
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа нападение собаки
Читайте также

В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль
Человек и закон в Башкирии
В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль
Не получилось скрыться: в Уфе пьяный водитель повредил две машины на парковке, но бдительные жильцы его сдали
Происшествия в Башкирии
Не получилось скрыться: в Уфе пьяный водитель повредил две машины на парковке, но бдительные жильцы его сдали
Снежный бунт в Уфе: жильцы одной из многоэтажек перекрыли проезд к соседним домам
Общество в Башкирии
Снежный бунт в Уфе: жильцы одной из многоэтажек перекрыли проезд к соседним домам
«Чипирование не помогает»: жительница Уфы пожаловалась на агрессивных бездомных собак
Общество в Башкирии
«Чипирование не помогает»: жительница Уфы пожаловалась на агрессивных бездомных собак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok