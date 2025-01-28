В центре Уфы собака напала на ребенка

11:40, 28 янв 2025

В Уфе жильцы многоквартирного дома на улице Заки Валиди больше года живут в страхе из-за трёх американских булли. Об этом сообщает портал UfaNovosti.ru ссылаясь на слова местных жителей.

Хозяйка опасных псов — некая Мария М., которая поселилась здесь с сожителем Маратом и двумя сыновьями-подростками. С первого дня их появления в доме начался настоящий собачий беспредел.

Питомцы разгуливают без намордников, метят территорию где попало, а хозяева и не думают убирать за ними. Недавно один из булли устроил родео во дворе — протащил хозяйку по асфальту, когда та не смогла его удержать.

Но и это не самое страшное. Год назад один из псов набросился на сына хозяйки прямо под камерами наблюдения. Парню зашивали рот. После этого отец забрал детей и затеял процесс по лишению Марии родительских прав.

Сожитель Марии, который регулярно выгуливал собак без поводков, сейчас коротает дни в СИЗО.

Жильцы уже не раз жаловались в ЦОБ Уфы. Нерадивым собачникам выписывали штрафы, но толку ноль — булли продолжают держать район в страхе. Люди боятся за себя и детей, ведь никто не знает, кто станет следующей жертвой агрессивных псов.

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Автор: Семен Подгорный