В Башкирии в собственной квартире сгорел 58-летний мужчина

20:41, 28 янв 2025

В жилой многоэтажке Салавата сегодня вечером произошел пожар. Спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины. Об этом сообщают в республиканском МЧС.

Трагедия разыгралась в обычной квартире многоквартирного дома. Огонь не пощадил хозяина жилплощади — мужчину 1966 года рождения. Его безжизненное тело нашли пожарные во время тушения.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и специалисты ГКЧС.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС