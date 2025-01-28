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В Башкирии в собственной квартире сгорел 58-летний мужчина

В Башкирии в собственной квартире сгорел 58-летний мужчина

20:41, 28 янв 2025

В жилой многоэтажке Салавата сегодня вечером произошел пожар. Спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины. Об этом сообщают в республиканском МЧС.

Трагедия разыгралась в обычной квартире многоквартирного дома. Огонь не пощадил хозяина жилплощади — мужчину 1966 года рождения. Его безжизненное тело нашли пожарные во время тушения.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и специалисты ГКЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Салават происшествия пожар
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