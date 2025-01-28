В Башкирии в собственной квартире сгорел 58-летний мужчина
20:41, 28 янв 2025
В жилой многоэтажке Салавата сегодня вечером произошел пожар. Спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины. Об этом сообщают в республиканском МЧС.
Трагедия разыгралась в обычной квартире многоквартирного дома. Огонь не пощадил хозяина жилплощади — мужчину 1966 года рождения. Его безжизненное тело нашли пожарные во время тушения.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и специалисты ГКЧС.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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