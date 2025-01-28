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В Уфе искавшие тепла бездомные едва не погибли в коллекторе

В Уфе искавшие тепла бездомные едва не погибли в коллекторе

21:41, 28 янв 2025

В Уфе двое мужчин едва не сгорели в подземной теплотрассе. Инцидент произошел вечером 28 января на улице Трамвайной. По данным республиканского МЧС, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Тревожный сигнал поступил спасателям около 21:00. В подземном тоннеле теплотрассы вспыхнул пожар — загорелся мусор, который успел охватить площадь в 5 кв.м.

Огнеборцы в считанные минуты локализовали возгорание. В едком дыму оказались заблокированы двое мужчин — 36-ти и 67-ми лет.

Спасатели, используя специальное оборудование, вытащили пострадавших на поверхность. Надышавшихся угарным газом мужчин экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи борются за их жизни.

Что делали люди в подземном коллекторе в столь поздний час — выясняют правоохранители. По предварительной информации, мужчины могли использовать теплотрассу как укрытие от холода.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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