Мощный хлопок газа нанес травмы жителю Башкирии
19:40, 29 янв 2025
В башкирском городе Белорецке сегодня около полудня на улице Куприна произошла чрезвычайная ситуация, о которой сообщила пресс-служба регионального МЧС. Хлопок газовоздушной смеси привел к пожару в одном из жилых домов, вызвав разрушения и травмы.
По словам спасателей, в результате разгерметизации газовоздушной смеси взрывной волной выбило три окна вместе с рамами. Сразу после этого начался пожар, который охватил площадь в 35 квадратных метров. На место происшествия прибыли специалисты МЧС, которые оперативно ликвидировали пламя.
Хлопок оказался не только громким, но и травмоопасным. Пострадал 35-летний мужчина, находившийся внутри помещения, он получил ожоги. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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