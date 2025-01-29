В Башкирии загорелся дом с пожилой хозяйкой
19:46, 29 янв 2025
В Башкирии пенсионерка пострадала при пожаре в частном доме. Инцидент произошел 29 января в селе Побоище Кугарчинского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Пожарная тревога подняла на ноги спасателей сегодня днём — огонь охватил жилище 71-летней пенсионерки, успев добраться до дощатой веранды.
Прибывшие на место огнеборцы оперативно взяли ситуацию под контроль. Пламя удалось укротить, но без пострадавших не обошлось — хозяйка получила ожоги и была экстренно госпитализирована.
Спасти женщину помог установленный в доме пожарный извещатель — именно он вовремя подал сигнал о возгорании. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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