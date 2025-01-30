В Башкирии юный радиолюбитель спалил ногу размораживателем замков

09:20, 30 янв 2025

В башкирском городе Чишмы 29 января школьник получил ожоги во время самостоятельного ремонта радиоаппаратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Мальчик пытался оплавить провод с помощью зажигалки, не заметив, что ранее случайно пролил на носок размораживатель для замков. Легковоспламеняющаяся жидкость мгновенно загорелась, охватив пламенем ногу подростка.

Трагедии удалось избежать благодаря своевременной реакции старшего брата, который находился рядом. Он оперативно потушил огонь, после чего пострадавшего доставили в травмпункт. Медики диагностировали у школьника ожоги стопы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ