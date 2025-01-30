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Жительница Башкирии заснула в квартире, проснулась в реанимации

Жительница Башкирии заснула в квартире, проснулась в реанимации

10:38, 30 янв 2025

В башкирском Бирске этой ночью на улице Цюрупы произошел пожар в двухэтажке. Местную жительницу с тяжёлыми ожогами увезли в реанимацию. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир около полуночи. Трое взрослых и ребёнок успели выскочить сами, а вот 59-летняя хозяйка оказалась в огненной ловушке. Спасатели, прорвавшись через дым и огонь, буквально вынесли женщину на руках. Медики тут же забрали пострадавшую в больницу — её состояние оценивается как тяжёлое.

Пожарные расчёты и добровольцы быстро справились с огнём. Что именно стало причиной возгорания — выясняют дознаватели МЧС. Не исключено, что всему виной неисправная проводка или забытый включенным электроприбор.

Спасатели в очередной раз напомнили: не оставляйте включённую технику на ночь, не курите в постели и обязательно установите пожарный извещатель. Эти простые правила могут спасти жизнь.

В Башкирии загорелся дом с пожилой хозяйкой

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск происшествия пожар
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