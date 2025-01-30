В Башкирии огонь запер инвалида в бревенчатом доме

12:19, 30 янв 2025

В селе Татыр-Узяк Хайбуллинского района Башкирии сегодня утром загорелся частный дом. Огонь охватил бревенчатое строение на улице Советской, сообщили в МЧС Башкирии.

Когда пожарные проникли внутрь жилища, в зале они нашли тело 63-летнего хозяина. У мужчины были проблемы с передвижением — он был инвалидом и не успел спастись от огня.

Пламя успело распространиться на площади 54 квадратных метра, прежде чем его удалось потушить. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ