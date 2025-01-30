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В Уфе "Лада" протаранила автобус и сбила школьника на остановке

В Уфе "Лада" протаранила автобус и сбила школьника на остановке

15:08, 30 янв 2025

Жесткое ДТП произошло в центре Уфы — легковушка разнесла остановку "Госцирк" и отправила ребёнка в больницу. За рулём был 50-летний водитель.

"Калина" на полном ходу влетела в остановившийся НефАЗ. От удара легковушку развернуло и швырнуло прямо на остановку, где в этот момент находился 11-летний мальчик. Ребёнок не успел увернуться — его задело автомобилем.

Подростка сразу же увезли на скорой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: авария в Уфе
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