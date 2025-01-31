В Башкирии непотушенный окурок уничтожил дом с хозяином

11:07, 31 янв 2025

В деревне Тау Иглинского района Башкирии произошел смертельный пожар в частном доме. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по РБ.

Тело 61-летнего пенсионера нашли под завалами сгоревшей веранды. Мужчина, по всей видимости, уснул с непотушенной сигаретой — такую версию выдвигают дознаватели МЧС.

Пожарные расчеты прибыли на место оперативно. В тушении участвовали как профессиональные огнеборцы, так и местные добровольцы. Общими усилиями пламя удалось локализовать на площади 24 квадратных метра.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Спасатели в очередной раз напоминают: будьте осторожны с огнем. Не курите в постели — это может стоить жизни.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ